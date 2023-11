Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Ettore Majorana, nella frazione Arpino di Casoria, per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto non sono stati rilevati danni né feriti. Rinvenuto in strada un bossolo calibro 7,65 mm.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.





