Caivano: Mezzaroma, 'lavori procedono secondo tabella di marcia'

"I lavori per la riqualificazione del centro sportivo di Caivano procedono nel rispetto della tabella di marcia prevista. E' un nostro obbligo riqualificarlo e intendiamo farlo nei tempi che la presidenza del Consiglio ci ha indicato". E' quanto detto dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma nella trasmissione Start su SkyTg24.

"Abbiamo preso un impegno, quello di consegnare il centro sportivo entro la fine della primavera, ed è un punto d'onore rispettare tale impegno - continua Mezzaroma - Entro i primi dieci giorni di dicembre consegneremo il primo playground. Nello stesso periodo inizieremo la finalizzazione della procedura di assegnazione dei lavori del centro sportivo ex Delphinia". Per Sport e Salute quello di Caivano può diventare "un modello replicabile, alcune iniziative per la riqualificazione di alcune aree le stiamo facendo su tutto il territorio nazionale. Stiamo facendo playground a Roma, Napoli e Palermo. È la nostra mission e siamo orgogliosi di farlo", conclude il presidente.



