Abusivismo edilizio nel Napoletano, al via demolizione villette

Sono iniziate a Giugliano in Campania, comune dell'hinterland a nord di Napoli, le operazioni di abbattimento di quattro villette bifamiliari abusive realizzate su tre livelli, che si trovano in località "Masseria Vecchia".

La demolizione - coordinata quinta sezione dell'ufficio inquirente partenopeo (procuratore Nicola Gratteri, procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli) - è stata disposta il 19 ottobre scorso dalla sezione distaccata di Marano del Tribunale di Napoli.

L'operazione riguarda 8133 metri cubi di cemento e, viene sottolineato in una nota della Procura, rappresenta "la coerente espressione dell'impegno di quest'Ufficio nel contrasto al dilagante fenomeno dell'abusivismo edilizio".

Alle attività di abbattimento sta prendendo parte personale del commissariato di Giugliano in Campania e dei vigili del fuoco di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA