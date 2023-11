Violenza donne: 'Panchina Rossa' nel Borgo Vergini a Napoli

"Un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne ma anche, specie in questo territorio, un forte atto di legalità, un elemento simbolico per riaffermare la cultura delle regole e del rispetto". Così Patrizia D'Angelo, segretaria Cgil Spi (Sindacato pensionati italiani) della Campania e responsabile della Lega Sanità, annuncia l'installazione della 'Panchina Rossa' nel Borgo Vergini a Napoli. L'inaugurazione è in programma martedì 5 dicembre, alle ore 12, in Piazza Vergini, all'altezza del civico 38, vicino alla sede del sindacato.

"Libere di vivere, una panchina rossa per dire no alla violenza' è lo slogan dell'iniziativa che sarà preceduta, alle 10, dalla visione di due cortometraggi per gli studenti del Liceo Scientifico-Linguistico Statale 'V. Cuoco - T. Campanella' della sede di Via Stella sul tema 'Violenza sulle donne" e "Vittime innocenti di camorra" (di Flora Contento, Gianfranco Caliendo e Salvatore Pettirossi). "Un'iniziativa - evidenzia D'Angelo - a pochi giorni dall'ennesimo, terribile, femminicidio con la morte di Giulia; bene hanno fatto gli studenti a criticare il minuto di silenzio che non vuol dire niente: è arrivato il momento di fare rumore per un impegno vero affinché le donne vivano liberamente". "Occorre il coinvolgimento delle scuole e dei giovani sul piano di un nuovo protagonismo per invertire una tendenza criminale, frutto di concezioni da cancellare" aggiunge la dirigente sindacale secondo la quale "non serve l'aumento delle pene, ma, piuttosto, più lezioni, più dibattito, più informazione, più formazione nelle scuole".

Il 5 dicembre ai ragazzi sarà distribuita una copia della Costituzione "perché questo governo - spiega D'Angelo - sta pensando di delineare uno scenario nel quale ci sia 'un uomo solo al comando'... Ma questo significherebbe la fine della democrazia". "Basti pensare anche all'atteggiamento del ministro dei Trasporti - sottolinea - con una precettazione si è voluto impedire ai lavoratori di scioperare e, quindi, di manifestare liberamente il loro pensiero di contrasto alla manovra del governo". All'incontro con gli studenti parteciperanno la professoressa Deborah Benincasa, il presidente della Terza Municipalità, Fabio Greco, l'assessore alle Pari Opportunità della Terza Municipalità, Teresa Esposito, Clara Lodomini, della Segreteria della Cgil Campania Napoli, Franco Tavella, segretario generale Cgil-Spi della Campania-Napoli. All'inaugurazione in Via Vergini interverranno, oltre ai rappresentanti della Municipalità, le associazioni locali, i commercianti, gli studenti e i cittadini.



