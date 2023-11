Sangiuliano, da lunedì a Napoli la Conferenza Unesco

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, il direttore aggiunto dell'Unesco Ernesto Ottone Ramirez e il sindaco Gaetano Manfredi apriranno lunedì 27 novembre alle 10, a Palazzo Reale di Napoli, i lavori della Conferenza Unesco Cultural Heritage in the 21st Century. Voluta dal vice-presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e dal ministro Sangiuliano, e organizzata da Maeci e MiC, con il contributo del Comune di Napoli, la Conferenza Unesco, che verrà inaugurata da un messaggio di saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riunirà rappresentanti ed esperti degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

"Per tre giorni - dichiara Sangiuliano - Napoli sarà la capitale mondiale della cultura, dove si discuterà di tutela del patrimonio culturale immateriale con 200 delegazioni provenienti da tutto il mondo. La città, sintesi mirabile delle molte civiltà fiorite nel Mediterraneo, sarà un palcoscenico di eccellenza per un'iniziativa che vedrà confrontarsi le massime autorità culturali internazionali su temi di estrema attualità: a Palazzo Reale avranno luogo incontri e seminari sulla tutela del patrimonio culturale nei conflitti e nelle aree di crisi, sul contrasto al traffico illegali di beni culturali, sulle sfide poste dal cambiamento climatico alla salvaguardia delle diversità culturali, sulla sostenibilità del turismo e del suo impatto sui territori di riferimento. Napoli e l'Italia vedranno così riconosciuto il proprio ruolo di guida nell'ambito della cultura".

La direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, ministri Tajani e Sangiuliano chiuderanno la Conferenza mercoledì pomeriggio con l'adozione di una Call of Action, un documento programmatico contenente una lista di raccomandazioni e buone pratiche rivolta agli Stati membri dell'Unesco per una più efficiente tutela del patrimonio, elaborato sulla base delle proposte degli esperti riuniti a Palazzo Reale.



