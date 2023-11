Ercolano, sul canale Focus con Laura Pepe nella città antica

Con Ercolano - Vivere una città antica, in onda lunedì 27 novembre e lunedì 4 dicembre alle 21.05, il canale Focus propone una nuova serie di reportage a cura di Laura Pepe, scrittrice, saggista e docente di Diritti dell'Antichità dell'università degli Studi di Milano. Al centro degli speciali, Ercolano, prima che venisse seppellita da cenere, lapilli e fango, durante l'eruzione del Vesuvio del '79 dopo Cristo.

L'antichista documenta sul campo la vita quotidiana dell'epoca romana di Ercolano, le cui indagini archeologiche vere e proprie - dopo un primo ritrovamento, casuale, a seguito di scavi per la realizzazione di un pozzo, nel 1709 - iniziano nel 1738, mentre lo scavo sistematico parte dal 1927. Tutto, nell'Ercolano di allora, riporta a una città dal volto umano, con strade e abitazioni immerse nella quotidianità: quella di una prestigiosa località di villeggiatura, popolata da 5.000 abitanti. I testimoni del periodo - letti, sgabelli, tavoli, armadi, panche, tramezzi, tabernacoli, portamonete, finestre, serramenti - parlano di giornate passate in famiglia. Mentre le barche, ritrovate nell'area delle Terme occidentali, documentano le attività marinare degli ercolanesi. E le centinaia di antichi testi ritrovati nella biblioteca di una lussuosa dimora, un tesoro archeologico di incommensurabile valore, raccontano le raffinate passioni dei suoi proprietari. L'eruzione del Vesuvio investì Ercolano prima con una rapida nube di cenere rovente, che vaporizzò tutto all'istante, e poi da una nube nera che, viaggiando a 100 chilometri l'ora, la seppellì sotto 20 metri di cenere. Un epilogo apocalittico, che nel 1997 ne ha decretato, insieme alle rovine di Pompei e Oplonti, l'ingresso nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco.



