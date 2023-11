Debora, il femminicidio 'dimenticato' di 30 anni fa

Debora D'Aniello aveva 17 anni quando venne uccisa con un colpo di pistola alla testa dal fidanzato sul monte Faito, a Castellammare di Stabia, il 29 luglio 1993. Morì dopo due giorni di coma, il 31 luglio, in un letto dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'assassino, che ha scontato la sua pena ed è tornato un uomo libero, la uccise perché lei voleva lasciarlo. Un delitto 'dimenticato' per 30 anni, che viene raccontato dal quotidiano Metropolis in edicola oggi.

"Ogni volta che si verifica una tragedia come quella di Giulia Cecchettin, rivivo lo stesso dolore", dice Antonietta Greco, la madre di Debora D'Aniello. "Storie come quelle di mia sorella non dovrebbero essere dimenticate, ma raccontate ai ragazzi, nelle scuole, per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza sulle donne", sostiene il fratello Salvatore.





