Un 77enne di Domicella, in provincia di Avellino, è stato arrestato per atti persecutori nei confronti di una donna del posto. L'uomo, ben che già sottoposto a misure di prevenzione, dallo scorso mese di settembre aveva ripreso a molestare la donna. I carabinieri, su denuncia di quest'ultima, hanno proposto l'aggravamento della misura. Su richiesta della Procura, il gip del tribunale di Avellino ha disposto il trasferimento in carcere.



