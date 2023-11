Tenta di speronare auto moglie, 43enne arrestato nel Casertano

Con la sua auto ha tentato più volte di speronare quella della moglie, dalla quale si sta separando, e che in passato l'aveva denunciato per stalking.

Protagonista un 43enne di Cellole, nel Casertano, che è stato arrestato dai carabinieri.

Sono stati i familiari della vittima, una 37enne, a chiamare i carabinieri, che hanno intercettato l'uomo sulla statale 7Quater mentre ancora inseguiva la donna. Lo hanno bloccato e condotto in caserma accertando, anche sulla base delle dichiarazioni della 37enne, che il marito, con il quale è in corso la procedura di separazione, l'aveva raggiunta a Formia perché sospettava che frequentasse altri uomini, e aveva quindi tentato più volte di speronarla mentre in auto tornava a Cellole. È poi emerso che la donna aveva già denunciato per stalking il marito e che per quella vicenda è in corso un procedimento penale.



