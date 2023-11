Rotti finestrini auto a Portici, consigliere denuncia

Di nuovo auto parcheggiate su strada prese di mira a Portici (Napoli). A denunciarlo, il consigliere comunale Pd Francesco Portoghese che sul profilo facebook pubblica video e foto. Complessivamente sono tre le auto ritrovate con finestrini infranti lungo via Carlo e Luigi Giordano mentre in via Diaz, all'incrocio con via Vittorio Emanuele, da una vettura è stato portato via uno stereo. "Stamattina sono stato chiamato da due cittadini e sono giunto sul posto per rendermi conto di cosa fosse accaduto" dice Portoghese. "Ho chiamato il Commissariato Portici - Ercolano: sul posto gli agenti" (ANSA)

