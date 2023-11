Roccella, a Caivano il progetto 'Mille Giorni'

Anche a Caivano approda il progetto "Mille Giorni" contro la povertà educativa e la povertà materiale dell'infanzia. Lo ha annunciato il ministro per la famiglia, Eugenia Roccella, che oggi ha inaugurato al parco Verde di Caivano il banner del numero anti violenza 1522.

Si tratta di un'iniziativa condivisa con Save the Children.

"Il progetto è stato realizzato in altre città, ho visitato quello di Roma, molto interessante e ricco di opportunità per i minori e i loro genitori. C'è uno sportello di ascolto per le mamme", ha proseguito sottolineando che occorrono "consapevolezza e strumenti nella relazione con il bambino" e che rendono "la stessa relazione più ricca".



