Ragazzini rubano albero di Natale in pub davanti a clienti

In due, molto probabilmente minorenni, volto scoperto. Sono entrati in un pub, alla presenza di clienti, e hanno rubato un albero di Natale. Tutto in pochi minuti mentre altri ragazzini li aspettavano all'esterno. E' accaduto ieri sera, nel pieno centro di Napoli, a due passi dalla sede del Comune.

A raccontare l'ennesima disavventura, è sui social la titolare di Green M'ama, un pub vegano. Posta le immagini del furto, ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza e scrive: "Abbiamo riguardato questo video mille volte, sconvolti dai livelli che abbiamo raggiunto. A volto scoperto, nessuna esitazione, due dentro, dieci di loro e un motorino rubato. Come si può reagire ad un gesto del genere"", scrive.

Poi all'ANSA Claudia Neri racconta. "Intorno alle 22,20 abbiamo visto due ragazzi fuori al locale che sembravano infreddoliti, così li ho invitati ad entrare - dice - Hanno scelto di non farlo e se ne sono andati. Dopo circa 15 minuti, mentre pulivo i tavoli, e c'erano quattro clienti, sono entrati e come dei barbari hanno tirato via l'albero. Io come prima reazione gli sono corsa dietro, e così Saranga, mio collega in cucina. Per fortuna non li abbiamo raggiunti, perché probabilmente ci avrebbero fatto del male, visto che c'erano altri ragazzi, mi pare cinque, appostati più in là ad aspettarli e a reagire in caso fosse stato necessario. Adesso siamo alla questura a denunciare".

Il pub vegano ha aperto da pochi mesi e sono diversi gli atti di vandalismo che hanno subito: "Ci hanno buttato delle uova, rotto l'insegna e tante altre piccole 'scortesie', sempre minorenni". Claudia non si arrende: "Spetta a noi cambiare le cose, un passo alla volta", scrive rispondendo alle centinaia di manifestazioni di solidarietà che ha ricevuto sui social. E aggiunge: "Lavoriamo insieme per rendere migliore questo posto, perché non è giusto che per pochi, altri debbano subire e pagare colpe non loro".



