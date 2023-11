Prima vittoria della Salernitana, la Lazio è battuta 2-1

La Salernitana batte 2-1 la Lazio, rompe l'incantesimo e trova la prima vittoria in campionato. Tre punti d'oro per i campani che riaprono la corsa salvezza.

Continua, invece, il momento difficile dei biancocelesti che hanno conquistato un punto nelle ultime tre partite. Inzaghi prova ad ingabbiare la Lazio abbassando Mazzocchi e Bradaric sulla linea difensiva (3-4-2-1) con Daniliuc, Gyomber e Pirola; Sarri a sorpresa lancia dal 1' Zaccagni nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Il grande protagonista del match è Candreva, ex capitano della Lazio e oggi 'core ingrato': è lui, con una bellissima conclusione a regalare il successo a Inzaghi e a tutto il pubblico di Salerno. In precedenza la Lazio era andata in vantaggio al 43' pt con Immobile su rigore, concesso dopo 'consulto' al Var, e la Salernitana aveva pareggiato con Kastanos al 9' st.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA