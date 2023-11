A Scampia la campagna di raccolta della plastica #Prendi3NI

EAV e l'associazione N'SeaYet hanno avviato presso la stazione di Scampia, la campagna di raccolta della plastica #Prendi3NI", che coinvolgerà i viaggiatori - soprattutto i giovani - di tutte le stazioni del circuito EAV.

L'iniziativa consiste in un vero e proprio gioco social che coinvolge principalmente tutti i viaggiatori a favore della sostenibilità. In sintesi basta raccogliere 3 bottiglie di plastica, nello spazio adiacente o interno alle stazioni EAV, scattarsi un selfie mentre queste vengono gettate nel cestino e pubblicare la foto su Instagram taggando 3 amici da invitare a giocare usando l'hastag #Prendi3ni. Ogni 15 giorni verrà selezionata la foto che ha ottenuto più like così da decretare il vincitore della borraccia termica personalizzata #Prendi3NI.

"Con questa campagna che abbiamo proposto ad EAV - dichiara Dario Catania Presidente di N'SeaYet, vogliamo trasformare i treni e le stazioni, che sono luoghi di attesa, in ambienti di educazione ecologica. Attraverso una semplice azione di raccolta di 3 pezzi di plastica a testa da terra, si contribuisce a bloccare il viaggio di plastica verso il mare, che è sempre più inquinato".

"Sono molte le associazioni che si rivolgono ad EAV per attivare iniziative rivolte all'ambiente - dichiara Umberto De Gregorio presidente di EAV - e questo contest proposto da N'SeaYet, rivolta soprattutto ai giovani, ci è sembrato pratico e funzionale all'obiettivo".



