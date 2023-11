Violenza sulle donne, campagna di sensibilizzazione a Pozzuoli

Si chiama "Parlaconnoi" ed è una campagna di sensibilizzazione realizzata a Pozzuoli dall'assessorato alle politiche sociali, pari opportunità e politiche giovanili, guidato dall'assessora Fabiana Riccobene insieme al sindaco Gigi Manzoni, con la collaborazione delle farmacie del territorio puteolano, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Buste brandizzate per dire "no" alla violenza di genere, per raggiungere e sostenere tutte le donne vittime di abusi e maltrattamenti, al fine di diffondere il numero verde nazionale antiviolenza e stalking 1522 nonché quello del centro antiviolenza Spazio Donna del Comune di Pozzuoli a cui rivolgersi per trovare supporto e assistenza: 3319840148.

L'iniziativa, oltre a volere incoraggiare le donne a denunciare qualunque tipo di abuso e violenza, vuole porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, che è prima di tutto un problema culturale e va affrontato ogni giorno, nella speranza che diventi presto solo un lontano ricordo e che rappresenta una delle sconfitte e uno dei peggiori esempi di mancanza di senso civico del genere umano.

A partire dall'8 dicembre e per i giorni successivi, i cittadini che acquisteranno farmaci presso le farmacie del territorio, li riceveranno nella busta brandizzata distribuita gratuitamente dal Comune.



