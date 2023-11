Violenza donne: scuole in corteo a Ercolano

Giulia e le altre donne vittime di violenza ricordate con una passeggiata lungo le strade di Ercolano. Nella città in cui è presente il Centro Anti Violenza 'Annabella Cozzolino', il mondo della scuola, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine, del volontariato, si sono messi in cammino dal Municipio fino al Parco Miglio d'Oro per celebrare la Giornata internazionale contro i soprusi e la violenza di genere.

Maglie rosse, striscioni hanno caratterizzato il lungo corteo preceduto dal sindaco di Ercolano e vice presidente nazionale di Anci, Ciro Buonajuto che ha detto: "Un miglio per ricordare Giulia e tutte le altre vittime di violenza ma sopratutto per dire basta partendo dalle scuole, per evitare che ci siano in futuro altre tragedie".

Sulle divise degli agenti della Polizia Municipale un fiocchetto rosso, simbolo della Giornata antiviolenza; un segno di rossetto sul viso, fiori di stoffa e cravatte rosse al collo di numerosi partecipanti all'iniziativa. Al Parco un momento di riflessione e confronto, preceduto dai lavori delle scuole sul tema della violenza di genere: alunne danzanti in camicia rossa sulle note della canzone di Fiorella Mannoia 'Quello che le donne non dicono', lettere e pensieri letti a voce alta, l'invito a contattare, in casi di necessità, il numero antiviolenza 1522 perchè non si ripetano più certi orrori.

Particolarmente toccante la testimonianza di una donna in passato vittima di violenze e 'Rose spezzate' canzone interpretata da una alunna di un istituto superiore e terminata con un lungo applauso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA