Sorpresi con la droga, due arresti ai Quartieri Spagnoli

Sono stati sorpresi ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli, in possesso di stupefacenti: in manette sono finiti un 20enne e un 23enne, bloccati dai Falchi della Squadra mobile della Questura.

L'intervento risale a ieri pomeriggio, quando i poliziotti hanno notato due giovani ai quali diverse persone avevano consegnato denaro in cambio di qualcosa per poi allontanarsi.

Poco dopo, due degli acquirenti sono stati raggiunti e trovati in possesso di due involucri con poco più di un grammo di marijuana. Contestualmente, gli agenti hanno bloccato i giovani che avrebbero ceduto loro la droga: uno era in possesso di 9 bustine con circa 6 grammi di marijuana e 90 euro mentre, l'altro di 500 euro. Sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA