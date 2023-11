Ruba portafogli, preso da Carabiniere libero dal servizio

Ha 54 anni l'uomo arrestato da un carabiniere libero dal servizio per il furto di un portafogli ad una giovane donna,. E' accaduto all'interno della stazione metropolitana di piazza Garibaldi, a Napoli. L'uomo ha sfilato il portafogli dalle mani di una 17enne ed è fuggito. E per garantirsi la fuga ha spinto a terra la ragazza.

Il militare, un brigadiere in forza a Bagnoli, ha visto tutto e ha inseguito il 54enne. Lo ha bloccato e arrestato. Recuperata la refurtiva che è stata poi restituita alla 17enne.



