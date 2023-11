Fumetto Nero Acciaio narra rovina ambientale in Campania

Le emergenze ambientali e il disastro in alcuni territori della Campania viene oggi raccontato in un fumetto che "devono leggere prima di tutto gli adulti, perché vedo che i giovani sono molto più consapevoli dell'importanza dei temi ambientali". Così il presidente della Commissione regionale speciale della Campania Aree Interne, Michele Cammarano, introduce la presentazione di "Nero acciaio", un fumetto per l'ambiente, nato da un progetto di sensibilizzazione promosso dall'Associazione Salute e Vita, in collaborazione con Csv - Sodalis.

Cammarano sottolinea che "molto spesso la Commissione Ambiente dovrebbe dare un parere sulle decisioni che si prendono qui in Regione, perché in molte materie c'è un contributo che la Commissione potrebbe dare, un supporto per migliorare il provvedimento". Riguardo alla "bellissima opera che oggi presentiamo, è un lavoro - ha aggiunto - che può servire a dare consapevolezza alle persone, anche per far capire che ci si muove troppo lentamente nel correggere gli errori fatti in passato. Bisogna lavorare ora per blindare l'ambiente per le generazioni del futuro".

Il fumetto, edito da Les Flaneurs, è stato sceneggiato da Davide Bottiglieri, che è molto impegnato sull'ambiente da tempo: "ho presentato - spiega - lavori di poeti che hanno denunciato attraverso la loro arte le dinamiche dell'Ilva di Taranto. Poi mi sono avvicinato all'associazionismo, ho conosciuto persone con esperienze che mi hanno portato a voler lavorare su questa sceneggiatura, interpretando la narrativa al servizio della denuncia". Per il disegnatore Salvatore Parola "questo fumetto racconta le responsabilità dell'individuo rispetto all'ambiente. Lo testimonia nelle pagine di 'Nero acciaio' uno dei personaggi, che parte da avversario dell'ambiente per poi avere una redenzione e una piena consapevolezza degli degli effetti nocivi e nefasti del cattivo uso della tecnologia".



