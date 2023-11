Flash-mob alla stazione di Napoli per la Palestina libera

Si sono presentati alla stazione centrale di piazza Garibaldi, a Napoli, e si sono sdraiati a terra come morti, coprendosi con delle lenzuola, per chiedere la pace in Palestina. Il flash-mob è stato ideato e sostenuta dal centro culturale Handala Ali, dalla Rete Studentesca per la Palestina e dai centri sociali Mezzocannone Occupato, Ex Opg Je so pazzo e Ska-Officina.

"Non c'è pace sotto occupazione. Napoli per la Palestina", c'è scritto in un grande striscione. "Esigiamo un cessate il fuoco e non una tregua umanitaria dopo la quale i massacri di palestinesi riprenderanno. Serve la liberazione immediata dei territori palestinesi", hanno detto i manifestanti, spiegando il senso della loro iniziativa ai tanti passanti che si sono fermati incuriositi.



