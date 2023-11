I carabinieri della stazione di Scampia, a Napoli, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una donna ed un uomo, rispettivamente di 31 e 18 anni.

Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 34 dosi di eroina, 16 di kobret, 15 di crack e altrettante di cocaina. In tasca anche 560 euro in contante ritenuto provento illecito.

Nell'abitazione della donna ancora altre 50 dosi di eroina, 25 di crack e 25 di kobret.



