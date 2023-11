A Salerno torna la magia delle 'Luci d'Artista'

A Salerno da oggi si respira già aria di Natale con l'accensione delle 'Luci d'Artista'. Tutta la città, fino al 21 gennaio 2024, sarà illuminata dalle opere d'arte installate nelle piazze, nelle strade e nei parchi. La manifestazione, realizzata da Iren Smart Solution, è organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania.

Per questa 18esima edizione di Luci d'Artista verranno proposte tante nuove installazioni. La Villa Comunale espone Animalandia, le Quattro Stagioni sono protagoniste in via Mercanti, la Fata delle farfalle domina la scena in Sedile del Campo, a Piazza Flavio Gioia va in scena la Danza delle meduse.

Geometrie di Natale a Sant'Agostino ed i Mondi di Corso Vittorio Emanuele immergono nella magia del Natale. Tre i grandi alberi di piazza Portanova, Vittorio Veneto, Mons. Grasso. Il Duomo è circondato da schiere angeliche.

"Ormai - sottolinea il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - è diventato un grande richiamo turistico, una grande ricaduta economica. Qualche anno fa, prima del Covid, abbiamo contato le presenze con strumenti elettronici e registrammo due milioni di visitatori, una cosa impressionante.

Poi, abbiamo una ricaduta un po' su tutto il territorio, abbiamo alberghi pieni e avremo gente che arriva a Salerno ma poi coglie l'occasione per andare a Paestum, ad Amalfi, a visitare i monumenti di Napoli. L'evento costa 2 milioni di euro alla Regione perché i Comuni non hanno nemmeno gli occhi per piangere, però non si poteva non dare continuità a Luci d'Artista, sia perché è un evento importante per tutta la regione, sia perché è un evento legato a Vincenzo De Luca. È evidente che senza il supporto economico della Regione faremmo fatica ad andare avanti. Questo per quanto riguarda le grandi opere, gli ospedali, palazzetto dello sport, ripascimento marino, Luci d'Artista, teatro Verdi, insomma vi tengo a carico". De Luca ha anche annunciato Capodanno in piazza della Libertà.

"È un'edizione magnifica di Luci d'Artista - ha spiegato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - con tantissime nuove installazioni. Siamo pronti ad accogliere turisti e visitatori per due mesi di bellezza, eventi e spettacoli, shopping e sapori".



