Terra dei Fuochi, trasporta rifiuti senza autorizzazione

Rifiuti edili provenienti da attività di ristrutturazione di una casa trasportati senza autorizzazione. Lo hanno scoperto a San Marcellino, nel Casertano, i carabinieri forestali, che hanno denunciato due persone per gestione illecita di rifiuti nell'ambito di un servizio di controllo nei comuni della Terra dei Fuochi. I militari del Nucleo Forestale di Marcianise hanno notato un autocarro bianco sul quale venivano caricati dei rifiuti costituiti da inerti edili, provenienti dai lavori di ristrutturazione di una vicina abitazione privata. L'autocarro è risultato autorizzato esclusivamente per il trasporto di rifiuti in conto proprio, ovvero prodotti dalla stessa società proprietaria del mezzo, peraltro anche questa iscrizione risultava sospesa per mancato pagamento del canone annuo dovuto, mentre i rifiuti presenti sul cassone sono risultati prodotti da un soggetto terzo, ovvero dal proprietario dell'abitazione.

Dunque quest'ultimo, insieme al legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'autocarro, sono stati denunciati mentre il mezzo è stato sequestrato. I carabinieri hanno inoltre accertato numerose irregolarità, sanzionando il titolare dell'autocarro, l'autista e il proprietario dell'abitazione per 90mila euro.



