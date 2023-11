Termina il Master in Teatro,Pedagogia e Didattica,tutti in scena

E' il tema "tEC(n)OLOGIA e SOStenibilità" al centro delle cinque performance che andranno in scena sabato prossimo, 25 novembre, a Napoli, nello spazio Puntozero (Piazza Enrico De Nicola) di Valeria Apicella, alle 15 con replica alle 18, dopo due giornate di discussione degli elaborati di tesi; si conclude così la V edizione del Master annuale di I livello in Teatro, pedagogia e didattica e della prima edizione del Master di II livello in Arti performative dell'Università Suor Orsola Benincasa diretti dalla docente e attrice Nadia Carlomagno.

Gli allievi e le allieve (docenti, psicologici, educatori, registi, cantanti, danzatori, attori) si sono impegnati a produrre, recitare e a mettere in scena cinque testi/performance che spaziano dalla performance più pura a testi di drammaturgia contemporanea, passando per il teatro, danza e il canto etnico, con la supervisione del regista Marcello Cotugno. Invitati a occuparsi di tutte le fasi del processo creativo, dalla scrittura alla regia, dalla recitazione al canto, "gli allievi e le allieve - spiega la professoressa Carlomagno - concluderanno un percorso basato sulla didattica innovativa che valorizza la centralità dello studente e della studentessa partendo dal corpo e dalle sue diverse modalità di espressione".

Le cinque performance traggono la loro ispirazione da due testi: il primo un testo teatrale di Caryl Churchill, una delle voci più originali del panorama britannico degli ultimi cinquant'anni, il secondo un saggio del filosofo Byung Chul Han sulla terra e sul rapporto personale con 'il proprio giardino'.

Aggiunge la docente: "Il teatro come arte totale abbraccia l'universo digitale in cui la società odierna è coinvolta, non dimenticando mai l'importanza e la centralità dell'ecosistema naturale e umano, che pone l'attenzione al riconoscimento delle emozioni proprie e altrui, con la finalità ultima di imparare a gestire dinamiche relazionali e a condividere spazi di risonanza comune". A breve si apriranno le iscrizioni per la prossima edizione.



