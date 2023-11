San Carlo apre con Turandot, nel 2024 il centenario di Puccini

Il Teatro di San Carlo inaugura la Stagione 2023/2024 con Turandot, ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, compositore di cui nel 2024 ricorrono i 100 anni dalla morte: l'evento napoletano aprirà quindi le celebrazioni. Il sipario si alzerà sabato 9 dicembre alle 20 su una nuova produzione per la regia di Vasily Barkhatov, al suo debutto al San Carlo. L'opera sarà trasmessa da Rai Cultura in prima serata su Rai5 alle 21.15.

La direzione di Turandot è affidata al direttore musicale Dan Ettinger, alla sua prima inaugurazione sancarliana, sul podio alla testa di Orchestra e Coro del Lirico di Napoli.

Nato a Mosca, classe 1983, Barkhatov è tra i registi più richiesti della sua generazione, tra le ultime produzioni operistiche che ha firmato si ricordano Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi alla Deutsche Oper Berlin e Le Grand Macabre di György Ligeti all'Opera di Francoforte.

Le scene sono di Zinovy Margolin mentre firma i costumi Galaya Solodovnikova, le luci sono di Alexander Sivaev.

Cast internazionale: Sondra Radvanovsky, una delle grandi voci del nostro tempo, è la principessa Turandot, al suo fianco Yusif Eyvazov nei panni del principe Calaf e Rosa Feola in quelli di Liù. In alternanza con il cast principale ci saranno in scena invece, nelle recite del 10, 13 e 16 dicembre, Oksana Dyka (Turandot), Seok Jong Baek (Calaf), Amina Edris (Liù).

Nella compagnia di canto anche Alexander Tsymbalyuk (Timur), Alessio Arduini (Ping), Gregory Bonfatti (Pang), Francesco Pittari (Pong), Sergio Vitale (Un mandarino). Completano il cast Valeria Attianese (Prima ancella), Linda Airoldi (Seconda ancella), Vasco Maria Vagnoli (Il Principino di Persia). Maestro del Coro è Piero Monti.

Opera in tre atti e cinque quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, Turandot mancava dalle scene sancarliane dal 2015 e andrà in scena nella versione con il finale di Franco Alfano. Sette in tutto le recite, in programma dal 9 al 17 dicembre. L'opera è trasmessa da Rai Cultura in prima serata su Rai5 alle 21.15.



