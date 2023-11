'New York Solo Andata' su Prime, storia di un sogno

Sarà disponibile da domani su Prime Video il docufilm "New York Solo Andata" del napoletano Davide Ippolito, prodotto da LuckyHorn Entertainment. Storia del sogno americano è un racconto di viaggio nella Grande Mela, dai primi flussi migratori italiani di fine '800 e inizio '900 ai giorni nostri.

Tra le personalità incontrate, il Console Generale a New York, Fabrizio Di Michele, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Fabio Finotti, il direttore dell'Italian Trade Agency di NY, Antonino La Spina, l'ex presidente del Consiglio dei ministri Lamberto Dini, il giornalista Federico Rampini, lo scrittore e docente della New York University Antonio Monda, Raffaele Guida (Lello il Barbiere di New York, volto noto dei social). Ed ancora: Riccardo Forlenza Global Managing Director di Ibm, la giornalista e guida letteraria Marta Ciccolari Micaldi (che ha ideato il progetto divulgativo che porta il suo nome d'arte, La McMusa, attraverso il quale organizza corsi di letteratura americana in Europa e viaggi letterari negli Stati Uniti), Marc Urselli (ingegnere del suono con tre Grammy all'attivo), il musicista e compositore Fabrizio Mancinelli (Direttore d'orchestra per la colonna sonora del film premio Oscar Green Book), e tanti altri esponenti del mondo dell'imprenditoria, dell'arte e della cultura.

Le musiche del docufilm sono a cura di Mirko Ettore D'Agostino e il brano di chiusura è "L' Ultima Sera" singolo di Cristiano Cosa scritto con Francesco Gaudio.

"New York Solo Andata è il film che volevo fare fin dalla prima volta che ho messo piede in questa città - dice Davide Ippolito, regista e produttore che risiede negli Usa -. Aver avuto l'opportunità di confrontarmi con tanti italiani di successo qui negli Stati Uniti ha rafforzato il mio amore per questo Paese e in particolare per la città di New York dove alla fine ho deciso di trasferire la mia famiglia e parte delle mie attività imprenditoriali".



