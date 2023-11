Natale:a Pomigliano d'Arco iniziative dal 9 dicembre

Le luminarie di Natale per rilanciare il commercio locale e per dare gioia alle famiglie. E' quanto si propone l'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco, guidata dal sindaco Lello Russo, che oggi ha presentato "Pomigliano s'illumina di gioia", cartellone natalizio che prevede spettacoli, mercatini, aree dedicate allo street food, ma soprattutto l'installazione di luminarie in tutta la città, dal centro a ogni periferia, con particolare attenzione nei parchi pubblici, soprattutto nel Parco Giovanni Paolo II dove saranno accese nel corso di una manifestazione ufficiale il 10 dicembre.

Il resto delle luminarie, invece, si accenderanno il 9 dicembre con una iniziativa in piazza Giovanni Leone alla presenza dei bambini delle scuole. Per il cartellone natalizio è prevista una spesa di circa 150mila euro, ai quali si aggiungeranno fondi donati dalle attività industriali locali ed economiche della città.

"Abbiamo voluto fare uno sforzo economico non indifferente - ha spiegato il sindaco Russo - perché la nostra teoria è che la ricchezza di Pomigliano è il commercio: portando in città un cartellone di eventi del genere siamo sicuri che attrarremo cittadini di altri territori che potranno conoscere la bontà dei nostri esercizi commerciali. Da tempo nella nostra città si era creata una tradizione piacevole che vedeva i cittadini in attesa dell'8 dicembre per l'accensione delle luminarie che davano un po' di gioia a bambini e famiglie, questo è il secondo motivo per cui ci siamo sforzati tanto".

Piazza Giovanni Leone sarà teatro dei mercatini di Natale, mentre il centro storico ospiterà lo street food. "Sin dal nostro insediamento - ha sottolineato Marianna Manna, assessore al Commercio - abbiamo manifestato la volontà di rilanciare una serie di momenti di aggregazione e culturali per promuovere la nostra Pomigliano". "Abbiamo lavorato - ha spiegato Giovanni Russo, Assessore alla Cultura - per coinvolgere quanto più possibile le realtà locali. Natale è la festa delle luci, questa dimensione consente alla città di riscoprirsi. Un ruolo importante avranno le scuole, l'arte, il teatro e la musica.

Coinvolgeremo fortemente le periferie, le parrocchie e il quartiere Partenope".



