Maratona solidale 'Natale al Santobono-un libro per un sorriso'

Torna, per il terzo anno consecutivo, l'iniziativa benefica "Natale al Santobono", organizzata dall'Associazione Artis Suavitas Aps, presieduta da Antonio Larizza, che per questa edizione, si sottolinea in una nota, "si avvale del sostegno di tre eccellenze italiane come Carolina Kostner, regina del pattinaggio artistico su ghiaccio, il maestro Giovanni Allevi, compositore e pianista, Iginio Massari, il più grande maestro pasticcere italiano nel mondo".

"Con amorevole entusiasmo - afferma l'avvocato Antonio Larizza - stiamo profondendo il massimo sforzo per realizzare una iniziativa dedicata ai bambini dei due presidi pediatrici napoletani Santobono-Pausilipon. Grazie al prezioso affiancamento di tre icone italiane di prestigio internazionale ma anche di tanti altri artisti e imprenditori, cercheremo di donare momenti di armonia e serenità a tutti i bambini presenti nei vari reparti. Trasferire l'atmosfera del Natale all'interno di una realtà ospedaliera, così complessa come quella del reparto oncologico del Santobono-Pausilipon, come momento di scambio e di dono reciproco di sé all'altro, assume significati nuovi e profondi capaci di generare un senso nuovo della realtà, trasformando i luoghi della degenza in un contesto caratterizzato dal calore della famiglia".

Dall'8 dicembre al 6 gennaio, nei due presidi ospedalieri dell'Aorn "Santobono - Pausilipon", saranno allestite, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, due "Stanze delle Meraviglie", all'interno delle quali i bambini in degenza potranno vivere l'atmosfera del Natale e la relativa dimensione festiva. L'iniziativa, condotta in collaborazione con la Fondazione "Santobono Pausilipon onlus", prefigura l'allestimento scenografico di uno spazio concesso dalla Direzione Sanitaria "con l'obiettivo di ricreare un clima natalizio, infondendo gioia e meraviglia anche in corsia. Un luogo magico - si evidenzia - dove i bambini avranno anche la possibilità di ricevere libri e doni da testimonial d'eccezione".



