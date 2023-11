Fiaccolata per Giulia a Napoli, in centinaia in piazza

Circa cinquecento persone stanno dando vita a Napoli a una fiaccolata in ricordo di Giulia Cecchetin e di tutte le vittime di femminicidio. L'iniziativa, promossa dalla Seconda Municipalità, ha raccolto numerose adesioni sia da parte dell'associazionismo, presenti i rappresentanti di Libera, sia all'interno delle scuole.

Tante anche le adesioni spontanee di liberi cittadini che si sono uniti strada facendo. Il corteo si muoverà da Largo Berlinguer per snodarsi lungo via Toledo. Giunto a Piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di Napoli, si darà vita a "un minuto di rumore" in linea con quanto sta accadendo in altre analoghe iniziative in Italia.



