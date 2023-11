De Luca, a Caivano abbiamo messo tenda, ministri dormano lì

"A Caivano ieri ho visto il ministro Lollobrigida. C'è un pellegrinaggio di ministri e quindi noi della Regione abbiamo installato una tenda della Protezione civile, li ospitiamo lì i ministri". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento al convegno all'Acen sul Pnrr.

"Stiamo registrando in queste settimane - ha detto De Luca - un pellegrinaggio di ministri di questo governo e da qui alle elezioni europee ognuno di loro passerà dieci volte, perché è il Governo delle cerimonie. Ma fatela finita, abbiate rispetto per Caivano, che non sapevate neanche dov'è, dove eravate voi dei Governi in questi anni? Comunque abbiamo messo la tenda, abbiamo i lettini e vi ospitiamo".



