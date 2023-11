Questa mattina, 23 novembre, l'Amministrazione Comunale di Napoli ha deposto una corona di fiori in Via Stadera in occasione dell'anniversario del terremoto del 1980.

La corona di fiori è stata doposta vicino alla lapide, un libro di marmo che ricorda i nomi delle vittime del crollo del palazzo a Via Stadera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA