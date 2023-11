Castiello,successo per nostre imprese in Kirghizistan

"Il Kirghizistan rappresenta un Paese con grandi opportunità per le nostre imprese, un mercato che ha voglia del Made in Italy anche nel settore della formazione e della innovazione tecnologica. E non è un caso se il Politecnico dell'Università Razzakov a Biškek ha già siglato un accordo per la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli".

Così Antonio Castiello, console onorario della prima ed unica sede consolare in Italia aperta a Benevento, commenta al suo rientro la missione organizzata in Kirghizistan con un gruppo di professionisti italiani e di imprenditori del Sannio e di Napoli, del Lazio, del Veneto e della Basilicata.

"E' stato un tour de force di incontri istituzionali - aggiunge il console onorario Castiello, avvocato e docente universitario, a capo della delegazione italiana - che ha consentito ai nostri connazionali di avviare collaborazioni come quelle richieste dal Ministero dello Sviluppo Digitale e dalla Camera di Commercio di Biškek, capitale del Kirghizistan, e dal mondo universitario".

Nel ringraziare l'avvocato Dalia Casiello, Responsabile delle Relazioni diplomatiche e degli affari consolari della sede italiana che ha partecipato alla missione, il professor Castiello conclude: "E' solo la 'prima' missione ufficiale. Ne seguiranno altre perché le richieste sono tante, soprattutto da parte delle imprese delle regioni del Sud e, in particolare, della Campania".

Alla mission ha preso parte anche l'attrice Monica Vallerini che ha presenziato con tutta la delegazione al Festival del Cinema Italiano, svoltosi in un antico teatro di Biškek, alla presenza del direttore di ANICA Roberto Stabile.



