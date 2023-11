Bradisismo: Manfredi, gestione rischio aiuta a risposta corretta

"La gestione del rischio parte dalla consapevolezza dei cittadini, dalla corretta informazione e anche dalla conoscenza dei fenomeni. Questo aiuta poi ognuno a poter gestire meglio la propria vita ed anche a comportarsi in maniera corretta in condizioni di emergenza o di eventuali rischi più importanti". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione del libro edito da 'la Repubblica' sui Campi Flegrei.

"Il caso del bradisismo - aggiunge - è un caso tipico perchè è un fenomeno che dura da millenni con cui le persone si sono abituate o devono continuare ad abituarsi a convivere chiaramente con una gestione appropriata dei rischi che consenta di garantire sicurezza ai cittadini".

In merito al decreto sui Campi Flegrei, Manfredi ha spiegato che "la conversione del decreto ci aiuterà a mettere in campo un piano di mitigazione del rischio legato alle scosse che coinvolgerà essenzialmente le zone più prossime alla caldera vulcanica e per quanto riguarda il Comune di Napoli soprattutto l'area di Agnano che risente di questi fenomeni. Già si è fatto tanto, con la valutazione di vulnerabilità degli edifici pubblici e privati che consenta laddove necessario di intervenire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA