Al Trianon Viviani di Napoli, il "Non ci sto" di otto artiste

Una squadra, tutta al femminile, di otto cantanti, calcherà il palcoscenico del Trianon Viviani di Napoli, sabato 25 e domenica 26 novembre, alle 21, con "Io non ci sto. Voce 'e femmene"; lo spettacolo musicale, scritto e diretto da Maurizio Palumbo, si inserisce nelle manifestazioni della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Raffaella De Simone, Erminia Franzese, Margherita Marinelli, Silvia Paulillo, Teresa Rocco, Sara Russo, Veronica Simioli e Daniela Sponzilli interpretano la canzone del titolo, un grido di dolore e allo stesso tempo di speranza, e un programma di brani contemporanei e anche della tradizione napoletana.

In contrappunto con la musica i racconti di storie vere, vissute da donne di ogni età, dell'attrice Tiziana De Giacomo, nonché l'intervento di Carmen Buono. Gli arrangiamenti e la direzione musicali sono di Aniello Misto, impegnato anche al basso e contrabbasso, e Gennaro Franco, al pianoforte e alle tastiere. Completano la band Antimo Aiezza, alla batteria, Francesco Romano, alle chitarre, e Manuel Quagliozzi, al sax e al flauto. I vocalist sono Daniele Di Rosa, Chiara Quartuccio, Claudia Mosca e Denise Corallo. I movimenti coreografici sono curati da Ilaria Fischetti, le luci da Gianluca Sacco e l'audio da Daniele Chessa.



