A Paul Schrader il premio alla carriera Laceno d'Oro

Va a Paul Schrader il Premio alla Carriera della 48esima edizione del Laceno d'Oro International Film Festival di Avellino. Il celebre regista statunitense (Il bacio della pantera, American Gigolo) e sceneggiatore di capolavori assoluti (Toro scatenato, Taxi Driver) sarà in Irpinia nel corso del festival di ispirazione neorealista fondato da Pier Paolo Pasolini (3-10 dicembre). Nominato all'Oscar 2019 (migliore sceneggiatura per First Reformed) nel 2022 ha ricevuto il Leone d'Oro alla Carriera a Venezia e presentato tra gli applausi Il maestro giardiniere che uscirà nelle sale italiane il 14 dicembre 2023 con Movies Inspired.

Il cineasta, classe 1946, ora è impegnato nella post-produzione del suo ultimo film, Oh Canada, tratto dal romanzo Foregone di Russell Banks, con Richard Gere, Jacob Elordi e Uma Thurman.

A Schrader, che terrà una masterclass aperta al pubblico, è dedicata anche una restrospettiva. Sarà l'occasione per un incontro esclusivo con un autore che si è imposto con sceneggiature innovative, lasciando un segno nei film di registi quali Sidney Pollack (Yakuza) e Brian De Palma (Complesso di colpa) e collaborando per quattro volte con Martin Scorsese: per Taxi Driver,Toro scatenato, L'ultima tentazione di Cristo e Al di là della vita. Storica rassegna 'del cinema del reale' di Avellino, fondata da Pasolini nel 1959 insieme con gli intellettuali irpini Camillo Marino e Giacomo D'Onofrio, è organizzata dal Circolo ImmaginAzione di Avellino, presieduto da Antonio Spagnuolo, con la direzione artistica di Maria Vittoria Pellecchia in collaborazione con Aldo Spiniello, Sergio Sozzo e Leonardo Lardieri. Negli ultimi anni il Laceno d'oro ha ospitato tra gli altri Abel Ferrara, Alexander Sokurov, Olivier Assayas, Laurent Cantet, Ken Loach, Stéphane Brizé, Jean-Pierre e Luc Dardenne. Al centro del programma tre concorsi: "Laceno d'Oro 48", riservato ai lungometraggi, "Gli occhi sulla città" per cortometraggi e "Spazio Campania". Il Laceno d'oro è realizzato con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania, DG Cinema e Audiovisivo MiC, con il patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avellino.





