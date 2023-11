16enne accoltellato nel Casertano, ci sono due fermi

Due persone, un 29enne e un minore di 17 anni, sono stati fermati dai carabinieri per l'accoltellamento di un 16enne, avvenuto ieri a Marcianise (Caserta) all'esterno di una scuola superiore.

Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per il 29enne, dalla Procura dei Minori di Napoli per il 17enne; entrambi rispondono di tentato omicidio, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I due indagati sono fratelli per parte di madre.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Marcianise, il 16enne era in compagnia di un amico, anch'egli minore, e i due sarebbero stati avvicinati da un gruppetto di coetanei dopo aver salutato una ragazza; ci sarebbe stato quindi un litigio dovuto a una rivalità di natura sentimentale.

Il gruppetto avrebbe prima accerchiato il 16enne e l'amico, poi uno del branco lo ha ferito con un'arma da taglio ad una spalla. Determinanti per individuare i due presunti responsabili le testimonianze dei ragazzi presenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA