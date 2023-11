Violenza contro la moglie, arrestato in flagranza

L'allontanamento per maltrattamenti dalla casa in cui vivono la moglie e i figli non è stato sufficiente e così un quarantaduenne di Arpaia (Benevento), quando si è avvicinato per l'ennesima volta all'abitazione dei familiari, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri, allertati dalla stessa donna.

L'uomo alcuni mesi fa, con una misura cautelare, era stato infatti allontanato dall'abitazione in cui viveva con la sua famiglia perché usava spesso violenza contro la moglie. La quotidianità dentro le mura domestiche, affermano infatti i carabinieri, era fatta di mortificazioni, spinte e schiaffi.





