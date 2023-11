The Eyes of Annalaura, il riscatto nella videoarte

Arriva domani a Napoli al Gala' del Cinema e della Fiction - Italian Identity, il documentario "We Are Art Through the Eyes of Annalaura", diretto da Annalaura di Luggo (ore 20,30 Cinema Filangieri), che sarà disponibile dal 1° Dicembre su Amazon Prime, Apple Tv e altre piattaforme. La narrazione parte dagli occhi di quattro ragazzi, Noemi, Youssouf, Larissa e Pino che si riscattano dal loro passato e si trasfigurano in immagini surreali rivelandoci il modo in cui hanno superato avversità quali bullismo, discriminazione razziale, cecità, alcool e criminalità. Attraverso i linguaggi della videoarte, del sound design e della realtà immersiva, li vediamo spogliarsi dai pregiudizi e dalle sofferenze.

Selezionato al Festival Visioni dal Mondo al Concorso Lungometraggi e New Talent Opera Prima il lungometraggio è stato presentato a New York e Los Angeles dove è stato siglato un accordo di distribuzione internazionale con Cinedigm Entertainment Corp. In "Consideration" per le nominations agli Oscar 2023 nella categoria Best Documentary Feature e Best Original Song. La canzone We Are Art (scritta da Annalaura e Paky Di Maio) è entrata in nomination per l'Hollywood Music in Media Awards come miglior Canzone in un Documentario. Il brano We Are Art è disponibile su Spotyfy, Amazon Music, Youtube.

Il documentario, alla prima proiezione nei cinema campani, è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Film Commission della Regione Campania, dalla Fondazione Banco Napoli e da Luca de Magistris Private Banker Fideuram.

Girato a Napoli, prodotto da Annydi Productions è una storia intrisa di creatività, volta a promuovere, nel solco di una rinnovata idea di inclusione sociale dei giovani con difficoltà fisiche e sociali, ipotesi e prospettive di ripartenza, fondate su un rapporto virtuoso tra umanesimo e tecnologia. Racconta il percorso dell'artista nel creare un'installazione immersiva e interattiva da titolo Collòculi che ha la forma di un occhio gigante in alluminio riciclato (quale simbolo di salvaguardia ambientale) nella cui pupilla prende vita l'opera multimediale We Are Art.



