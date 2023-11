Spaccio di droga e camorra, 41 misure cautelari nel Napoletano

Duro colpo della Dda e dei carabinieri alla camorra e allo spaccio di droga del Napoletano: i militari dell'arma stanno notificando 35 arresti in carcere e 6 divieti di dimora in Campania nei confronti di 41 presunti affiliati al clan "Rega-Piacente" organizzazione malavitosa che a Brusciano gestiva una delle piazze di spaccio più fiorenti della zona, ritenuta seconda solo a quella di Caivano.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i turni dei pusher erano organizzati in maniera particolarmente rigida e chi tardava al cambio veniva "licenziato".

Inoltre erano state tolte le chiavi dei portoni agli inquilini delle palazzine dove era stata allestita la compravendita dello stupefacente (marijuana, hashish, crack e cocaina).

Nessuno poteva aprire o entrare in casa senza l'autorizzazione degli spacciatori. Al momento manca all'appello solo uno dei destinatari delle misure cautelari emesse dal gip di Napoli: l'indagato è ricercato dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna. Come già emerso da altre indagini, inoltre, le vedette avvertivano i pusher dell'arrivo delle forze dell'ordine gridando "Marco! Marco!", consentendo così ai complici di fuggire.



