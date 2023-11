Si è costituita l'Assocharter isola di Capri

Nasce Assocharter isola di Capri, l'iniziativa raggruppa tutte le imprese operanti nel settore del noleggio e locazione dell'Isola di Capri.

Alla prima assemblea che si è svolta ieri sera nel complesso monumentale del Monastero di Santa Teresa hanno partecipato anche lavoratori dipendenti del settore nautico per discutere della istituenda Area Marina Protetta Isola di Capri, che li vede protagonisti. L'incontro si è concluso con l'intento di "richiedere alle Amministrazioni Comunali di Capri ed Anacapri la 'sospensione dell'iter' avviato per istituire l'Area Marina Protetta al fine di definire attentamente tutti gli aspetti socioeconomici che questo strumento andrà a generare mediante la presentazione di una bozza di Disciplinare e/o Regolamento che al momento non risulta ancora pubblicato, documenti indispensabili per un coinvolgimento propositivo da parte degli operatori del settore".



