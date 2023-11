Regione Campania rilancia sostegno per l'occupazione femminile

Dopo la buona risposta dello scorso anno, la Regione Campania rilancia i contributi per aiutare le donne a trovare lavoro: 675.000 euro sono stanziati in una prima fase per contributi alle aziende che assumono, come spiega la Regione nel decreto, "in modo stabile e di qualità".

"E' una misura importante - ha spiegato Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania - per le donne e per le aziende. In Campania le donne sono solo il 30% del totale dei lavoratori, rispetto a un dato nazionale che è al 50%". La Regione, a richiesta da parte delle aziende che assumono donne, erogherà un contributo pari all'aliquota Irap versata dall'impresa. Un modo "per costruire una misura concreta e incentivante", spiega Raia. Aggiunge l'assessore al lavoro Antonio Marchiello: "La Regione sta portando avanti questa legge che già negli anni scorsi ha funzionato, una norma nata in Campania e su cui anche il governo nazionale ci ha seguito. Crediamo che bisogna continuare a fare un percorso per migliorare l'occupazione femminile; insieme ai sindacati e a Confindustria stiamo proponendo di tutto e di più per concretizzare il percorso.

Andiamo avanti anche perché abbiamo in mente per il 2024 novità per le donne imprenditrici".

Un percorso da cui la Regione "si aspetta una grande risposta - spiega Raia - e i primi risultati sono già incoraggianti, per quanto riguarda le aziende che hanno partecipato. E' una misura tutto sommato sperimentale viste le risorse che sono stati appostate ma se la risposta sarà soddisfacente, come ci auguriamo, siamo già disponibili nella prossima finanziaria insieme all'assessore Marchiello e al governatore De Luca a prevedere maggiori risorse, perché questa misura possa diventare strutturale. Bisogna aumentare la percentuale dell'occupazione femminile in Campania ancora troppo bassa".



