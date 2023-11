Questura di Napoli, movimento di dirigenti

Movimento di dirigenti della Polizia di Stato "nel quadro della riorganizzazione degli uffici della Questura di Napoli, dei Commissariati di città e di provincia e delle varie specialità".

In particolare, si legge in una nota, il primo dirigente Stefano Alessandro Spagnuolo, da dirigente del commissariato San Paolo assume l'incarico di vicario del Questore di Napoli; il primo dirigente Alfredo Carosella, da dirigente del commissariato di Giugliano assume l'incarico di capo di Gabinetto della Questura di Napoli; il primo dirigente Giovanni De Stavola, da dirigente della Digos della Questura di Padova assume l'incarico di dirigente Digos della Questura di Napoli; il primo dirigente Antonio Cristiano, da dirigente del Commissariato di Torre del Greco assume l'incarico di dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli; il primo dirigente Stefano Iuorio, da dirigente del commissariato Scampia assume l'incarico di dirigente del Commissariato San Paolo; il primo dirigente Antonella Palumbo, da dirigente del commissariato di Pompei assume l'incarico di dirigente del commissariato Scampia; il primo dirigente Gaetano Rinaldi, da capo di Gabinetto della questura di Catanzaro assume l'incarico di dirigente del commissariato di Portici-Ercolano; il primo dirigente Vincenzo Centoletti, da dirigente della divisione anticrimine della questura di Foggia assume l'incarico di dirigente del commissariato di Torre del Greco; il primo dirigente Marcello Castello, da dirigente del commissariato di Portici-Ercolano assume l'incarico di Dirigente del commissariato di Giugliano.

Inoltre, nell'ambito delle specialità della Polizia di Stato, il primo dirigente Gianluca Boiano assume l'incarico di dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli e il primo dirigente Claudia Barbuzza, assume l'incarico di dirigente dell'ufficio di frontiera marittima di Napoli.





