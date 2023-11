Napoli: ok da Giunta a efficientamento dei Servizi Sociali

La Giunta comunale di Napoli ha destinato un contributo della Presidenza del Consiglio all'efficientamento dei Servizi Sociali Territoriali. La scelta va nella direzione della riorganizzazione dei Sst che, dallo scorso anno, vede impegnato l'assessore al Welfare Luca Trapanese per migliorare le prestazioni lavorative di tutto il personale dei Servizi sociali sia a livello centrale che a territoriale.

Presto si utilizzerà quindi la "Cartella Sociale", un applicativo che andrà ad informatizzare l'intero processo di erogazione dei Servizi Sociali socio-sanitari dell'Ambito sociale territoriale, del Comune e delle Municipalità. La nuova piattaforma informatica supporterà un modello di gestione integrata del percorso assistenziale, fornendo una gestione innovativa del caring dell'utente che supererà il concetto di singola risposta ad una determinata esigenza socio-sanitaria a beneficio di una visione integrata delle tematiche socio assistenziali e sanitarie.

Ogni assistente sociale avrà un tablet per consultare ed aggiornare in tempo reale tutte le informazioni sugli utenti e la loro storia clinica e familiare. Ogni Centro Sociale Territoriale avrà inoltre un mezzo a disposizione per raggiungere utenti dislocati spesso in quartieri non collegati dai trasporti pubblici.

"Sono certo che migliorando le attrezzature a disposizione dei Servizi Sociali Territoriali si potrà riqualificare il lavoro dei nostri assistenti sociali - ha sottolineato l'assessore Trapanese -. Loro sono il nostro braccio operativo e questo primo passo contribuirà a costruire un welfare migliore, più capillare e rispondente alle reali esigenze degli utenti, necessario per la cura del singolo ma di cui beneficerà l'intera collettività".



