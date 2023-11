Mercato immobiliare, a Napoli compravendite in calo (-6,1%)

"Nel secondo semestre 2023 il mercato delle compravendite residenziali di Napoli, dopo l'intonazione al rialzo segnalata nella prima parte dell'anno, inizia a manifestare segnali di incertezza, provocati dall'attenuazione della domanda per acquisto e del numero di transazioni". È quanto emerge dal terzo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2023 di Nomisma.

Nel comparto residenziale la flessione delle compravendite del primo semestre, pur rimanendo contenuta al -6,1% ha invertito il trend di recupero dell'attività che aveva caratterizzato il mercato residenziale napoletano negli ultimi due anni.

I valori di mercato delle abitazioni nuove hanno rallentato il trend di crescita, attestandosi in media allo 0,8% su base semestrale, rispetto ad una variazione positiva dell'1,7% nel primo semestre, mentre la variazione dei prezzi delle abitazioni usate si è stabilizzata sui livelli del semestre precedente (+1,1% su base semestrale). Lo sconto medio sul prezzo richiesto si attesta al 14,5%, in lieve aumento rispetto alla prima parte dell'anno, in tutte le zone della città.

I canoni di locazione seguono l'andamento dei prezzi di mercato, evidenziando in quest'ultima parte dell'anno un rallentamento dell'intonazione positiva. L'indagine di Nomisma sugli operatori immobiliari evidenzia come si riduca la componente della domanda sostenuta da mutuo che passa dal 78% del primo semestre al 70%.

Nella seconda parte dell'anno, il mercato napoletano degli uffici manifesta segnali di rallentamento della crescita registrata nella prima parte dell'anno. Se infatti da una parte si conferma l'aumento delle transazioni immobiliari, dell'8,8% tendenziale, dall'altra si rileva un peggioramento degli altri indicatori del mercato immobiliare (prezzi, sconti). Rallenta la crescita dei prezzi medi degli uffici (+0,4%). I tempi medi di vendita invece rimangono stazionari intorno ai 7 mesi.

Buona la performance del comparto commerciale sostenuta in particolare dalle compravendite che aumentano del 19,5%. Sul fronte dei prezzi, si conferma un ulteriore apprezzamento del valore dei negozi (+0,7% su base semestrale), mentre si rileva un allungamento dei tempi medi di vendita che superano i 7 mesi.





