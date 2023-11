Lite col branco per una ragazza,16enne accoltellato fuori scuola

Un 16enne è stato accoltellato a Marcianise (Caserta) all'esterno di un istituto scolastico. E' accaduto dopo l'uscita dalle lezioni. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'adolescente era in compagnia di un amico, anch'egli minore, e i due sarebbero stati avvicinati da un gruppetto di coetanei; ci sarebbe stato quindi un litigio dovuto a rivalità di natura sentimentale. Il gruppetto avrebbe prima accerchiato il 16enne e l'amico, poi uno del branco lo ha ferito con un'arma da taglio ad una spalla. I ragazzi si sono dileguati mentre la vittima è rimasta a terra, per poi essere soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno portato in ospedale. Il 16enne non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.





