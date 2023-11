Libertà e autorità, se ne parla in un festival a Napoli

Nel cuore di Napoli, nella chiesa dei Santi Marcellino e Festo, sabato 2 e domenica 3 dicembre si terrà la prima edizione del festival "Alla prova del tempo.

Storia con figure. Libertà/Autorità". Il progetto è dell'Associazione Aps A Voce Alta, con il coordinamento scientifico dei professori Gennaro Carillo e Andrea Mazzucchi, ed è finanziato dal Comune di Napoli.

"Il festival - si legge in una nota - ripercorrerà qualche stazione del cammino accidentato della libertà, del suo rapporto ambiguo con l'autorità e con la sua degenerazione (l'autoritarismo, in tutte le sue forme, dalla tirannide alle dittature totalitarie, passando per l'eterna lotta contro la libertà della scienza)".

Le due giornate si articoleranno in otto incontri presentati dallo scrittore, critico letterario e saggista Paolo Di Paolo, con la partecipazione di Laura Pepe, Matteo Palumbo, Fernanda Alfieri, Giovanni Bietti, Michela Ponzani, Francesco P. de Cegli, Sara Giudice, Luciana Castellina. Verranno affrontati i temi: libertà repubblicana, tiranni, corpi contesi fra desiderio, saperi e poteri, Verdi, il Risorgimento, uomini e donne nella lotta partigiana, storie di vampiri, Anna Politovskaja, la dissidenza nella Russia di Putin.

Il festival prenderà il via sabato 2 dicembre, alle ore 10.00, con i saluti del sindaco Gaetano Manfredi e di Alessia Amante di A voce alta.

Prevista la partecipazione di vari istituti scolastici superiori.

"Questa due giorni è il primo seme di un progetto più ampio che vogliamo portare avanti in città sul tema della storia e dell'uso della storia come chiave di lettura del presente e del futuro", ha spiegato il sindaco Manfredi. "Quest'anno è stato scelto un tema importante come il rapporto tra libertà e autorità, che ci aiuta anche a comprendere le dinamiche geopolitiche che stiamo vivendo in questa fase così difficile.

Lavoreremo insieme alle associazioni e ai promotori di questa iniziativa perché la nostra idea è riportare stabilmente il festival della storia a Napoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA