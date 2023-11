Laurea honoris causa all'arcivescovo di Costantinopoli

L'arcivescovo di Costantinopoli, Nuova Roma e Patriarca Ecumenico, Bartolomeo I, domani sarà insignito della laurea Honoris Causa in Teologia presso l'aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, in Viale Colli Aminei, a Napoli.

Oggi, alle 18.00, Bartolomeo presiederà con l'arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia, presso la Basilica della Madre del Buon Consiglio di Capodimonte, la liturgia ecumenica della Parola di Dio. Domani alle 17.30, presso l'aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica dell' Italia Meridionale, nell'ambito dell'inaugurazione dell'Anno accademico, il conferimento del Dottorato honoris causa per "sottolineare l'impegno del Patriarca Ecumenico a favore del dialogo interreligioso e il suo costante lavoro in difesa dell'ambiente, della giustizia sociale e della pace". Il programma prevede la relazione del prof. Francesco Asti, preside della Pontificia Facoltà Teologica dell' Italia Meridionale, la Laudatio di mons. Gaetano Castello, la Lectio magistralis di Bartolomeo e il conferimento del dottorato honoris causa da parte di mons. Battaglia, cui sarà affidata anche l'apertura dell'Anno accademico.

Venerdi' 24 novembre, alle 9, Bartolomeo I presenzierà al "Convegno Chiesa Sinodale e liturgia" presso l' aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica dell' Italia Meridionale. "La visita di Bartolomeo I ci spinge ancora di più a riflettere sul valore della comunione come forza trasformante della società umana. È un onore per la nostra Facoltà e per la città di Napoli", ha dichiarato il preside Asti.



