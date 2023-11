Il Consiglio comunale di Napoli commemora Napolitano

Il Consiglio comunale di Napoli ha commemorato l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a due mesi dalla scomparsa. La cerimonia si è svolta nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino alla presenza della famiglia e degli amici di Napolitano.

"E' una commemorazione sentita e dovuta - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - Napolitano è stato un grandissimo esponente della città, della politica cittadina a nazionale e ha dato un contributo straordinario alla crescita di Napoli ed è sempre stato un punto di riferimento fondamentale per le questioni, le necessità e i bisogni della città". Il sindaco ha ricordato come Napolitano abbia "interpretato in maniera straordinaria il senso democratico e progressista" ed ha sottolineato "il suo profondo europeismo".

Ad aprire la cerimonia i musicisti dell'Orchestra Scarlatti Young che hanno eseguito l'Inno di Mameli e l'Inno alla gioia.

Prima della conclusione, l'aula ha osservato un minuto di silenzio e il sindaco ha consegnato ai figli una targa in memoria.



