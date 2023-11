Due fratelli arrestati ad Avellino per spaccio di droga

Due fratelli residenti ad Avellino sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile per spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei due è stato fermato mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente in pieno centro della città. In seguito a perquisizioni domiciliari, anche in casa dell'altro fratello che vive con i genitori, sono stati scoperti e sequestrati complessivamente 250 grammi di hashish e 240 euro in contanti.

Il Pm della procura di Avellino ha convalidato la misura degli arresti domiciliari.



