Casamicciola un anno dopo, domenica commemorazione vittime frana

Un anno dopo l'alluvione e la frana che causò dodici morti e la devastazione di molte zone del paese, Casamicciola ricorda le vittime di quella calamità naturale con una cerimonia solenne. Alla commemorazione ufficiale dell'evento, che sarà aperta dal sindaco Giosi Ferrandino, parteciperanno il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, il capo Dipartimento della Protezione civile italiana Fabrizio Curcio, il vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola ed il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini.

Dopo gli interventi delle autorità Ferrandino consegnerà encomi ed attestati di ringraziamento ai rappresentanti delle forze dell'ordine, ai volontari ed alle associazioni che prestarono soccorso ed assistenza alla popolazione in quei giorni. La mattina Ferrandino si recherà al Celario, la zona collinare del comune isolano dove la frana staccatasi dall'Epomeo distrusse diverse case e fece le dodici vittime, per deporre una corona di fiori in memoria dei suoi concittadini scomparsi mentre in pomeriggio, alla Basilica di Santa Maria Maddalena, il vescovo di Pozzuoli e Ischia, monsignor Carlo Villano, officierà una messa solenne



